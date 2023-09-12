Libya’daki selde can kaybı 3 bine, kayıp sayısı 10 bine yükseldi

Libya'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine, kaybolanların sayısı ise 10 yükseldi.

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Libya medyasının haberlerine göre sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi. Kızılhaç ise sel sonrasında kayıp kişilerin sayısının 10 bin ulaştığını aktardı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yaptığı açıklamada, 14 ton malzeme, ilaç, ekipman ve tıbbi personel taşıyan bir uçağın yardım için Bingazi'ye gideceğini duyurdu.

Selden çok etkilenen Derna'da sel felaketinin iki barajın çökmesinden kaynaklandığı, 30 milyon metreküpten fazla suyun şehre dağıldığı öğrenildi.

Öte yandan ülkenin batısındaki ve doğusundaki iki ayrı yönetim dün uluslararası yardım çağrısında bulunurken, 3 günlük yas ilan etmişti.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)