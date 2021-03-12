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Libya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Libya'nın Bayrağı Nasıldır?

Libya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Libya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Libya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Libya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Libya'nın Bayrağı Nasıldır?

Libya, Akdeniz kıyısında, doğusunda Mısır, batısında Cezayir ve Tunus, güneyinde Nijer ve Çad, güneydoğusunda Sudan ile komşu olan bir Mağrip ve Kuzey Afrika ülkesidir. Ülkenin adı olan 'Libya', eski Mısırlılar'ın Nil'in batısında yaşayan Berberiler için kullandıkları Lebu sözcüğünden gelmektedir.

Libya'nın Başkenti?

“Trablus” şehri Libya'nın başkentidir.

Libya'nın Para Birimi Nedir?

“Libya Dinarı”Libya'nın para birimidir.

Libya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Libya'nın telefon alan kodu : + 218

Libya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Libya

Libya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Libya'nın Bayrağı Nasıldır?

Libya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Trablus

Libya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Libya

Libya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Libya'nın Bayrağı Nasıldır?

Libya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tripoli

Libya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Tarabulus

Libya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Lībiyā

Libya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Libya'nın Bayrağı Nasıldır?

Libya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Libya'nın Bayrağı Nasıldır?

Libya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Libya'nın Bayrağı Nasıldır?

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