Libya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Libya'nın Bayrağı Nasıldır?
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Libya, Akdeniz kıyısında, doğusunda Mısır, batısında Cezayir ve Tunus, güneyinde Nijer ve Çad, güneydoğusunda Sudan ile komşu olan bir Mağrip ve Kuzey Afrika ülkesidir. Ülkenin adı olan 'Libya', eski Mısırlılar'ın Nil'in batısında yaşayan Berberiler için kullandıkları Lebu sözcüğünden gelmektedir.
Libya'nın Başkenti?
“Trablus” şehri Libya'nın başkentidir.
Libya'nın Para Birimi Nedir?
“Libya Dinarı”Libya'nın para birimidir.
Libya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Libya'nın telefon alan kodu : + 218
Libya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Libya
Libya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Trablus
Libya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Libya
Libya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Tripoli
Libya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Tarabulus
Libya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Lībiyā
Libya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça