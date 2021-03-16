Libya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Libya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Libya, Akdeniz kıyısında, doğusunda Mısır, batısında Cezayir ve Tunus, güneyinde Nijer ve Çad, güneydoğusunda Sudan ile komşu olan bir Mağrip ve Kuzey Afrika ülkesidir. Ülkenin adı olan 'Libya', eski Mısırlılar'ın Nil'in batısında yaşayan Berberiler için kullandıkları Lebu sözcüğünden gelmektedir.

Libya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Libya 6202000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 108. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0008 olduğu görülmektedir.

Libya'nın Müslüman Nüfus sayısı 6,203,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 96,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Libya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Libya'nın yüz ölçümü 1616622 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Libya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 1759540 km²

Libya'nın Haritadaki Yeri / Konumu