Tuzla'da pazar, market ve restoran denetimleri hız kesmeden devam ediyor!Aynur Aydın'dan olay yaratacak itiraflar!Onur Akay, Karahan Çantay'ın Sibel Can ile yıllar önceki ilişkisi hakkında konuştuMalta'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Malta'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?Mali'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mali'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Malezya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Malezya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Maldivler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Maldivler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Malavi'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Malavi'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Madagaskar'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Madagaskar'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Pendik'te mıntıka temizliği Ramazan ayına kadar sürecek!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Libya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Libya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Libya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Libya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Libya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Libya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Libya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Libya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Libya, Akdeniz kıyısında, doğusunda Mısır, batısında Cezayir ve Tunus, güneyinde Nijer ve Çad, güneydoğusunda Sudan ile komşu olan bir Mağrip ve Kuzey Afrika ülkesidir. Ülkenin adı olan 'Libya', eski Mısırlılar'ın Nil'in batısında yaşayan Berberiler için kullandıkları Lebu sözcüğünden gelmektedir.

Libya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Libya 6202000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 108. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0008 olduğu görülmektedir.

Libya'nın Müslüman Nüfus sayısı 6,203,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 96,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Libya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Libya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Libya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Libya'nın yüz ölçümü 1616622 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Libya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 1759540 km²

Libya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Libya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Libya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT