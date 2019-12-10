Libya'ya asker gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Ankara'da "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda soruları yanıtladı. "Libya'ya asker gönderilecek mi ?" sorusunu yanıt veren Erdoğan, Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, yeteri derecede neyse gönderebiliriz." dedi.