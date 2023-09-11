Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor

Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sellerde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edildiğini aktardı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor

Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sellerde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edildiğini aktardı. Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari ise, Derna'daki sellerde 5 bin ile 6 bin arasında kayıp olduğunu bildirdi.

Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor. Libya'nın doğusundaki "hükümetin başbakanı" Ossama Hamad yaptığı açıklamada, Daniel Fırtınası'nın neden olduğu sellerde Derna'da 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden ve binlerce kaybolduğundan endişe edildiğini aktardı. Hamad, Derna'nın afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

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2 BİNDEN FAZLA ÖLÜ 5 BİNDEN FAZLA KAYIP OLDUĞUNDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari ise yaptığı açıklamada, Derna'daki sellerde hayatını kaybedenlerin 2 bini aştığını belirterek, 5 bin ile 6 bin arasında kayıp olduğunu bildirdi. Al-Mosmari, sel felaketine kent yakınlarındaki iki barajın çökmesinin neden olduğunu ifade etti.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin içişleri bakanı" Essam Ebu Zeriba, Derna'da 5 binden fazla kişinin kayıp olduğundan korkulduğunu aktararak, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin Akdeniz'e doğru sürüklendiğini ifade etti. Bölgedeki durumu trajik olarak nitelendiren Zeriba, yerel ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

Derna'daki yerel basın, elektrik ve iletişimin olmaması nedeniyle bölgedeki durumu felaket olarak nitelendirdi.

BM'nin Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon, sel felaketinde düzinelerce köy ve kasabanın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Daniel Fırtınası'nın ülke üzerindeki ciddi etkisinden derin üzüntü duyuyorum. Tüm yerel, ulusal ve uluslararası ortakları doğu Libya'daki insanlara acil insani yardım sağlamak için el ele vermeye çağırıyorum" dedi.

ÜLKEDE 2 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etmişti.

DANİEL FIRTINASI'NIN MISIRI'DA VURMASI BEKLENİYOR

Daniel Fırtınası'nın ilerleyen saatlerde Mısır'ın batısında bazı bölgeleri de vurması beklenirken, yetkililer halkı şiddetli yağış ve kötü hava koşulları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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