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  3. Lice Belediyesinden köprü onarımı çalışması

Lice Belediyesinden köprü onarımı çalışması

Diyarbakır'ın Lice Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası zarar gören Kabakaya kırsal mahallesi Esenli mezrası köprüsünün onarımı tamamlandı.

Lice Belediyesinden köprü onarımı çalışması

Diyarbakır'ın Lice Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası zarar gören Kabakaya kırsal mahallesi Esenli mezrası köprüsünün onarımı tamamlandı.

Son günlerde yağan yağışlardan dolayı zarar görüp yıkılan köprü Lice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile boruları döşenerek yapımına başlanan köprünün yapımı tamamlanarak kısa süre içinde vatandaşların hizmetine açıldı.

Lice Belediyesinden köprü onarımı çalışması

Lice Belediyesinden köprü onarımı çalışması

Kaynak: İHA

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