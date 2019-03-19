Lice Belediyesinden köprü onarımı çalışması
Diyarbakır'ın Lice Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası zarar gören Kabakaya kırsal mahallesi Esenli mezrası köprüsünün onarımı tamamlandı.
Diyarbakır'ın Lice Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası zarar gören Kabakaya kırsal mahallesi Esenli mezrası köprüsünün onarımı tamamlandı.
Son günlerde yağan yağışlardan dolayı zarar görüp yıkılan köprü Lice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile boruları döşenerek yapımına başlanan köprünün yapımı tamamlanarak kısa süre içinde vatandaşların hizmetine açıldı.
Kaynak: İHA
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