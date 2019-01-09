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Lice ve Kulp'ta eğitime kar tatili

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Lice ve Kulp'ta eğitime kar tatili

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle okulların tatil edildiği duyuruldu. İlçe merkezleri ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

DHA

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