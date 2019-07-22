Lice'de 1 milyon 378 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 ayrı noktada toplam 1 milyon 378 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 22.30'dan itibaren jandarma komando timleriyle icrasına başlanılan "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik-05 Özel Birlik Operasyonu" 21 Temmuz 2019 Pazar günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, 17 ayrı noktada 1 milyon 378 bin 700 kök Hint kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 750 metre uzunluğundaki su hortumu ile su motoru ele geçirildi. Kenevir bitkileri numunelerinin alınmasının ardından malzemelerle birlikte yerinde imha edildi. Hint keneviri tarlasında çalıştığı tespit edilen A.K. gözaltına alındı. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri kapsamında ise yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarından olmak üzere 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan B.D. ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından olmak üzere 6 suçtan aranma kaydı bulunan B.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA