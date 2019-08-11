Lice'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı

O haber dünyayı ayağa kaldırdı! "Cumhurbaşkanlığı Sarayını ele geçirdiler"

Verdiği poz sonrası ABD Başkanı Trump'a ağır eleştiri: 'Normal bir insan değil!'

Bakanlık uyarıda bulundu: Bebek ve çocuklar için o ürünlere dikkat edin