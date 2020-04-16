Lice'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı sığınakta ise el yapımı patlayıcı, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, onlara yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, temas sağlanan teröristler "Biji Amed" kod adlı H.K. ölü, "Laşer Cem" kod adlı F.Ö. ise sağ olarak etkisiz hale getirildi. Ekiplerce sürdürülen operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak da tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, plastik kovada dijital saat kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı el yapımı patlayıcı (EYP), 3 roketatar, bin 680 küçük pil, 140 büyük pil, 2 pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 100 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, teröristleri evlerinde barındıran H.O., D.O. ve T.O. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA