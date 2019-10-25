Lider Manisa FK, Başkent'te terleyecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 9 haftada 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 25 puanla liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Başkent Akademi FK ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Ostim Stadı'nda Erkan Engin'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Konuk siyah-beyazlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Manisa FK teknik Direktörü İsmail Ertekin evlerine 3 puanla döneceklerini söyledi. Ertekin, "İyi bir gidişatımız var. Şampiyonluk yarışında kaza yapmak istemiyoruz. Başkent Akademi alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek, ligde kolay maç yok. Sahada en iyi mücadeleyi verip istediğimizi alacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA