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Lider Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak

Bordo-mavililer, galibiyet serisini 7 maça çıkarak liderliğini sürdürmek istiyor

Lider Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak

TRABZON (AA) - Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 23. hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Geçen hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra liderliğe yükselen bordo-mavililer, zirveden kopmak istemeyen rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.


- Büyük maçlarda bileği bükülmedi


Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.


- Büyük maçlarda 377 gün önce son yenilgi


Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı sahadan 1 yıldır yenik ayrılmıyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 377 gün önce aldı.


- Deplasmandaki yenilgi 151 gün önce


Trabzonspor, dış saha yenilgisini ise 151 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.

Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.


- Kozu Sörloth


Trabzonspor'un gol bakımından güvencesi Alexander Sörloth olacak.

Ligde 17 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Norveçli oyuncu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında da gol atmayı başardı.


- Galibiyet serisi 7'ye çıkacak


Trabzonspor, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde galibiyet serisi 7 maça çıkacak.

Bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından 15 sezon sonra en uzun serisini yakalayacak.


- Obi Mikel cezalı


Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi Mikel forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde, Nwakaeme, Hosseini, Campi, Pereira ve Guilherme kart sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA




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