Liderler G20 Zirvesi için Hindistan’da

Hindistan'ın ev sahipliğinde 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için dünya liderleri başkent Yeni Delhi'ye gelmeye başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Liderler G20 Zirvesi için Hindistan’da

Hindistan'ın ev sahipliğinde 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için dünya liderleri başkent Yeni Delhi'ye gelmeye başladı.

Hindistan'da, tarihinde ilk kez ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi için büyük hazırlıklar yapıldı. Dünya liderlerinin katılacağı zirve öncesi başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, ana cadde yollarında görkemli süslemeler yapıldı. Zirvenin gerçekleşeceği Bharat Mandapam Kongre ve Sergi Merkezi, otantik Hindistan figürleriyle süslenirken, başkentin ana caddeleri de Hindistan'a özgü renkli çiçekler ve ışıklandırmalarla dekore edildi. Başkent Yeni Delhi'de 3 gün boyunca birçok iş yeri ve resmi kurum tatil edilirken, şehrin belirli caddeleri güvenlik önlemleri nedeniyle zirve boyunca trafiğe tamamen kapatılacak. İki gün boyunca sürecek zirve için 50 binden fazla polis görev yapacak.

Zirvenin teması "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek"

Dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği ve dünya gündeminin tartışılacağı zirvenin bu yılki teması "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" olarak belirlendi. İki gün boyunca devam edecek toplantıların ana gündem maddeleri arasında küresel borç krizi, uluslararası borç yapısında yeniliklere gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da yer alıyor.

Hindistan Başbakanı Modi'den mesaj

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, zirve öncesi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Hindistan, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Yeni Delhi'nin ikonik Bharat Mandapam'ında 18. G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Bu, Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı ilk G20 Zirvesi olacak. Önümüzdeki iki gün boyunca dünya liderleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. G20 Zirvesi'nin insan merkezli ve kapsayıcı kalkınmada yeni bir yol çizeceğine olan inancım tamdır. Konuklarımızın Hint misafirperverliğinin sıcaklığından keyif alacaklarına eminim" dedi.

Zirvenin ilk görüşmeleri

Zirve öncesi ilk resmi görüşmeler Hindistan ile misafir ülkeler Mauritius ve Bangladeş liderleri arasında gerçekleşti. G20 zirvesi öncesinde Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, bugün Mauritiuslu mevkidaşı Pravind Kumar Jugnauth ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile ikili görüşmelerde bulundu. Başbakan Modi'nin bugün ayrıca Hindistan'a gelen ABD Başkanı Joe Biden ile de bir ikili görüşme yapması planlanıyor.

Liderler Hindistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra gün içerisinde ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau Hindistan'a geldi. Rusya'yı ise Devlet Başkanı Vladimir Putin yerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

İspanya Başbakanı Sanches'e Covid-19 engeli

Zirveye katılımı planlanan İspanya Başbakanı Pedro Sanches, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, öğle saatlerinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle zirveye katılamayacağını bildirdi. Sanches, G20'de İspanya'yı Başbakan Yardımcısı Nadia Calvino Santamaria ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in temsil edeceğini açıkladı.

Liderler G20 Zirvesi için Hindistan’da

Liderler G20 Zirvesi için Hindistan’da

Liderler G20 Zirvesi için Hindistan’da

Liderler G20 Zirvesi için Hindistan’da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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