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  3. Liderlerin anıldığı "Büyük Türkiye" şarkısında dikkat çeken detay! Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer verilmedi!

Liderlerin anıldığı "Büyük Türkiye" şarkısında dikkat çeken detay! Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer verilmedi!

Türkiye'ye duyduğu minneti notalara döken Kırgız Sanatçı Turdakun Niyazaliyev, şarkı sözlerinde önemli liderlerin isimlerine yer verdi ancak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini geçirmedi.

 Kırgız Sanatçı Turdakun Niyazaliyev, Türkiye'ye teşekkür etmek adına "Büyük Türkiye" adlı şarkısını piyasaya sundu. Dinleyenler tarafından çok beğenilen şarkıda bir eksiklik dikkat çekti. Geçmişten bugüne liderlerin isimlerine şarkı sözünde yer veren Niyazliyev, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bestesinde geçirmedi. 

Liderlerin anıldığı "Büyük Türkiye" şarkısında dikkat çeken detay! Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer verilmedi!

AYRINTI DİKKAT ÇEKTİ

Kanuni Sultan Süleyman'dan, Necmettin Erbakan'a, Metehan'dan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar liderlerin isimlerine bestesinde yer veren Niyazaliyev'in, Mustafa Kemal Atatürk'ü şarkı sözlerinde geçirmemesi tepkilere neden oldu. Liderlerin isimlerinin geçtiği Türkiye'ye minnet bestesi "Her lider birbirinden önemli ancak, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de geçirmesi gerekmez miydi?" yorumları da beraberinde geldi.

Liderlerin anıldığı "Büyük Türkiye" şarkısında dikkat çeken detay! Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer verilmedi!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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