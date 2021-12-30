Liderlerin anıldığı "Büyük Türkiye" şarkısında dikkat çeken detay! Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer verilmedi!

Kırgız Sanatçı Turdakun Niyazaliyev, Türkiye'ye teşekkür etmek adına "Büyük Türkiye" adlı şarkısını piyasaya sundu. Dinleyenler tarafından çok beğenilen şarkıda bir eksiklik dikkat çekti. Geçmişten bugüne liderlerin isimlerine şarkı sözünde yer veren Niyazliyev, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bestesinde geçirmedi.

AYRINTI DİKKAT ÇEKTİ

Kanuni Sultan Süleyman'dan, Necmettin Erbakan'a, Metehan'dan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar liderlerin isimlerine bestesinde yer veren Niyazaliyev'in, Mustafa Kemal Atatürk'ü şarkı sözlerinde geçirmemesi tepkilere neden oldu. Liderlerin isimlerinin geçtiği Türkiye'ye minnet bestesi "Her lider birbirinden önemli ancak, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de geçirmesi gerekmez miydi?" yorumları da beraberinde geldi.