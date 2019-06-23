Liderlerin oy kullandığı sandıktan en çok kim oy aldı? İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bugün 10 milyon 560 bin 963 vatandaş oy kullandı. Sandıklar saat 17:00'de kapandı, oy verme işlemi bitti. Liderlerin oy kullandığı sandıktan en çok kim oy aldı?İşte liderlerin oy kullandığı sandıklardaki sonuçlar...

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, YSK 6 Mayıs'ta İBB Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kara vermişti. Bunun üzerine, İstanbullular bugün sandık başına gitti. Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçiyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. LİDERLERİN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN EN ÇOK KİM OY ALDI? İstanbul'da oy kullanan liderlerin sandığında hangi aday daha fazla oy aldı? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAN YILDIRIM ÇIKTI Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3300 numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı. Buna göre, sandıkta kayıtlı 337 seçmenden 286'sı oy kullandı. Oyların 278'i geçerli sayıldı. Sandıktan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 166, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 104 oy çıktı. CHP ADAYI'NIN SANDIĞINDAN İMAMOĞLU ÇIKTI CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı 1382 nolu sandıkta birinci sırada yer aldı. Verilen oylardan 242'sini Ekrem İmamoğlu, 62'sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı. Oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı.



