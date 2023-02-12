Liel Abada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liel Abada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liel Abada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liel Abada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liel Abada 3 Ekim 2001 tarihinde Petach Tikva şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İsrail uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ליאל עבדה şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liel Abada Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Liel Abada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Liel Abada'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Liel Abada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liel.abada/

Liel Abada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liel Abada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Liel Abada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liel Abada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Petah Tikva

14 Temmuz 2021 yılında Celtic

Liel Abada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liel Abada şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liel Abada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Petach Tikva, Maccabi Petach Tikva

İsrail takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.