Liel Zana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liel Zana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liel Zana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liel Zana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liel Zana 21 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da ליאל צאנה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liel Zana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Liel Zana'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liel Zana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liel Zana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liel Zana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liel Zana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ness Ziona

Liel Zana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liel Zana şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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