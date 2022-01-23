Lif ve Polimer Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Lif ve Polimer Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Lif ve Polimer Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Lif ve Polimer Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Lif ve Polimer Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Lif ve Polimer Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Lif ve Polimer Mühendisi Maaşları

Lif ve Polimer Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 12750_TL'dir. En düşük Lif ve Polimer Mühendisi maaşı 8500_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lif ve Polimer Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2145.11

Meslek Adı :

Lif ve Polimer Mühendisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğal ve sentetik lifler, polimer malzeme (termoplastik, termoset ve elastomer) ve lif ve polimer malzemelerde oluşan kompozit yapıların geliştirilmesi, bu malzemelerin sentezi, karakterizasyonu, ürün ve süreçler ile makine ve ekipmanların verimli çalışmasını sağlayacak şekilde, ürün ve süreç yönetimi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lif ve Polimer Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sentetik ve suni liflerin üretilmesini, doğal liflerin işlenmesini sağlamak,

b) Termoset, termoplastik ve elastomer polimerlerin şekillendirilerek nihai ürüne dönüştürülmesi sürecini yürütmek,

c) Ham maddenin eriyik hale gelmesi, belli bir akışkanlığa gelmiş ham maddenin bir kalıpta şekillendirilmesi, gerekirse pişirilmesi ve soğutulması sonrası, nihai ürün elde edilmesi işlemlerini yapmak,

d) Lif ve polimer malzemelerden kompozit yapılar üretmek,

e) Endüstriyel süreçlerde lif ve polimer ve kompozit malzemelerin kalite süreçlerini yürütmek,

f) Lif ve polimer malzeme esaslı mamul ve/veya yarı mamul üretimin, istenilen miktarda, zamanda ve kalitede gerçekleşmesini sağlamak,

g) Yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili akademik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

h) Yeni polimer ve kompozit sentezi ve modifikasyonu sürecinde yer almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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