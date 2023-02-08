Ligger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ligger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ligger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ligger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ligger 18 Mayıs 1988 tarihinde Santo Amaro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ligger Moreira Malaquias şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ligger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Ligger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 6 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Ligger'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ligger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ligger03/

Ligger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ligger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ligger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ligger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2012 yılında Oeste FC-SP

1 Temmuz 2014 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2014 yılında Oeste FC-SP

30 Mayıs 2016 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2016 yılında Oeste FC-SP

5 Ocak 2017 yılında Fortaleza

30 Kasım 2017 yılında Oeste FC-SP

13 Aralık 2017 yılında Fortaleza

4 Aralık 2018 yılında Oeste FC-SP

8 Ocak 2019 yılında Red Bull

22 Nisan 2019 yılında Bragantino

27 Haziran 2019 yılında Red Bull

1 Temmuz 2019 yılında RB Bragantino

25 Haziran 2021 yılında EC Bahia

27 Ocak 2022 yılında São Bernardo-SP

6 Nisan 2022 yılında Novorizontino

Ligger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ligger şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.