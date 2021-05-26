TFF 1.Lig ve Süper Lig'de koronavirüs salgının gölgesinde 2020 - 2021 sezonu sona erdi. Süper Lig'de 4, TFF 1.Lig'de ise 3 takım küme düştü. Salgın nedeniyle hemen hemen her takımda futbolcular koronavirüs salgınına yakalandığı için takımlar önemli oyuncularından yoksun maçlara çıktı ve puan kayıpları yaşadı. Bu durumu gerekçe olarak gösteren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılacağını bildirdi. Ayrıca eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda küme düşmenin kaldırıldığını yazınca bir anda Liglerde küme düşme kaldırıldı mı 2021? Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı? soruları futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

LİGLERDE KÜME DÜŞME KALDIRILDI MI 2021?

Türkiye Futbol Federasyonu, küme düşmenin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Şu anda liglerde küme düşme kuralı uygulanmaya devam ediyor. Ancak Misli.com. 3’üncü Lig ekipleri ligden düşürülmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yapacaklarını bildirdiler.

Öte yandan Süper Lig'den küme düşen Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligden düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yapaklarını yaptıkları açıklama ile duyurdular.

SÜPER LİG, TFF 1.LİG KÜME DÜŞME KALDIRILACAK MI?

Süper Lig ve TFF 1.Lig'de küme düşmenin kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor, Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Süper Lig'de ana hedefimiz bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig'in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor." diye konuşmuştu.

Bu açıklamaların üzerine küme düşmenin kaldırılması beklenmiyor, Ancak kulüplerin taleplerine göre TFF'nin farklı bir karar alması da muhtemel görünüyor.

Öte yandan eski hakem Ahmet Çakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı. Hayırlı uğurlu olsun !!!" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunda Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü, TFF 1.Lig'e düşmüştü.

TFF 1.Lig'den ise Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor küme düşmüştü.