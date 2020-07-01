Liglerin iptal olmasıyla Kocaelispor şampiyonluğunu kutladı!

TFF’nin alt liglerde maçların oynanmayacağını duyurması sonrasında 3. Lig 2. Grup’ta 14 puan farkla şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'un antrenmanını yarıda bırakan futbolcular, meşale yakarak kararı kutladı.

"OYNAMAK YA DA OYNAMAMAK FARK ETMİYORDU"

Kararın ardından yazılı açıklama yapan kulübün basın sözcüsü Murat Barış, "TFF’nin vermiş olduğu karar, gecikmiş bir karardı. Bir karar verilmesi gerekiyordu. Açıkçası biz alt liglerdeki en rahat kulüptük. Bizim için oynamak da oynamamak da fark etmiyordu ama bir karar alınması gerekiyordu. TFF’nin 18 Temmuz’da liglerin başlayacağını duyurmasının ardından biz takımı topladık ve yaklaşık 2 haftadır çalışmalarımızı tesislerimizde sürdürüyorduk. Ama siz de takdir edersiniz ki gerek futbolcuyu gerek teknik ekibi hatta personeli bile maç atmosferine sokmak, motive etmek çok zordu. Çünkü her gün yeni bir haber geliyordu. Çok şükür tam nihai karar olmasa da ligler ile ilgili bittiği yönünde karar çıktı. Bu karar tüm camiamıza hayırlısı olsun. Önümüzdeki sezon çalışmaları ile ilgili malumunuz üzere kongremiz olacak. Normalde Mayıs ayında olması gerekirken, pandemi süreci dolayısı ile Ağustos’ta yapılacak. Şampiyonluğun keyfini sürelim. Kısa bir süre sonra zaten kongre sürecine gireceğiz" dedi.