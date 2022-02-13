Lignin ne demek, TDK'ya göre Lignin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lignin ne demek? Lignin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lignin kelimesi. Peki lignin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lignin nedir, lignin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİGNİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lignin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lignin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunsu yapısını oluşturan madde

