Lihao Ren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lihao Ren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lihao Ren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lihao Ren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lihao Ren 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 任丽昊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lihao Ren Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lihao Ren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Lihao Ren'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.

Lihao Ren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lihao Ren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lihao Ren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lihao Ren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında SH Port

6 Mayıs 2022 yılında JN Xingzhou

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Lihao Ren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lihao Ren şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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