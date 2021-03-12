Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Bayrağı Nasıldır?
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Lihtenştayn veya resmî adıyla Lihtenştayn Prensliği, Orta Avrupa'nın güneybatısında yer alan ve Almanca konuşulan bir mikrodevlet. Lihtenştayn, meşrutiyet ile yönetilen prensliktir. 160 km²'lik yüz ölçümüyle Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesidir. İsviçre ve Avusturya arasında yer alır.
Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Başkenti?
“Vaduz” şehri Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın başkentidir.
Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Para Birimi Nedir?
“İsviçre Frangı”Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın para birimidir.
Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın telefon alan kodu : + 41
Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Lihtenştayn
Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Vaduz
Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Liechtenstein
Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Vaduz
Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Almanca