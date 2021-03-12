Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Bayrağı Nasıldır?

Lihtenştayn veya resmî adıyla Lihtenştayn Prensliği, Orta Avrupa'nın güneybatısında yer alan ve Almanca konuşulan bir mikrodevlet. Lihtenştayn, meşrutiyet ile yönetilen prensliktir. 160 km²'lik yüz ölçümüyle Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesidir. İsviçre ve Avusturya arasında yer alır.

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Başkenti?

“Vaduz” şehri Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın başkentidir.

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Para Birimi Nedir?

“İsviçre Frangı”Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın para birimidir.

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın telefon alan kodu : + 41

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Lihtenştayn

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Vaduz

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Liechtenstein

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Vaduz

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Almanca

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Bayrağı Nasıldır?