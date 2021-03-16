Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lihtenştayn veya resmî adıyla Lihtenştayn Prensliği, Orta Avrupa'nın güneybatısında yer alan ve Almanca konuşulan bir mikrodevlet. Lihtenştayn, meşrutiyet ile yönetilen prensliktir. 160 km²'lik yüz ölçümüyle Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesidir. İsviçre ve Avusturya arasında yer alır.

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Lihtenştayn (Liechtenstein) 36842 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 218. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000047 olduğu görülmektedir.

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın yüz ölçümü 160 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 160 km²

Lihtenştayn (Liechtenstein)'ın Haritadaki Yeri / Konumu