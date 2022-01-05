Likayetsizliğe karşı olduğunu söyleyen Mansur Yavaş'tan, liyakatsizliğin kitabını yazdıracak tutum! İşe alımlarda uygulanan torpil yeri yerinden oynattı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partisinde yer alan diğer isimlerin en hassas noktası gibi görünen "liyakat" kelimesi, tam anlamıyla balon çıktı. Yavaş'ın belediyeye personel alımlarında uyguladığı torpili duyanlar, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ortaya çıkan belgelerde 80 ve üzeri değil, 60 puan alan kişilerin işe yerleştirildiği görüldü.

SİNAN BURHAN ORTAYA ÇIKARDI

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı binasına baskın yapar gibi gidip, kapıda kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, atamalarda adalet istemesi üzerine AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan "Milli Eğitime gideceğine, Ankara Büyükşehir Belediyesine gitmeliydi" ifadelerini kullanarak, Mansur Yavaş'ın uyguladığı torpili ortaya çıkardı. Burhan'ın belgelerle sunduğu liyakatsizlik örneğinde, Yavaş'ın ASKİ için yapılan sınavlarda 80 ve üzeri puan alan adayları eleyip 60 puanla yerleştirdiği personel alımı dikkat çekti.

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde ASKİ de torpil yapıldığını, sınava 140 kişinin girdiğini ve beş kişi hariç 135 kişinin puanında düşürme ve yükselme yapıldığını ve adaletli davranılmadığını’ ifadelerini kullanarak, CHP'de yapılan liyakatsizliği gözler önüne serdi.