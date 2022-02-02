Likit Fon ne demek, TDK'ya göre Likit Fon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Likit fon ne demek? Likit fon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi likit fon kelimesi. Peki likit fon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre likit fon nedir, likit fon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LİKİT FON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Likit fon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre likit fon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hem yatırım fonu almak hem de istenildiği anda nakit olarak kullanmak amacıyla oluşturulan fon türü

