Likör fiyatları 2022 güncel kaç TL? Baileys, Jagermeister, Malibu, Nazen Likör ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?
Likör fiyatları 2022 güncel kaç TL? Baileys, Jagermeister, Malibu, Nazen, Hare, Garrone, Archers, Safari, Sheridan’s, İstanblue Mix, Cumartesi Ice, Kahlua, Baker's, Ricard, Cardinal Melon zamlı likör fiyatları nedir 2022? Belirttiğimiz sorular birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 likör fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde likör fiyatları nedir? İşte Likör fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…
Likör fiyatları 2022 güncel Baileys, Jagermeister, Malibu, Nazen Likör kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros likör fiyatları merak ediliyor. Haberimizde likör fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Likör fiyatları değiştikçe haberimizde güncellenecektir.
NAZEN LİKÖR FİYATLARI 2022
- 35’lik Portakal Likörü 69 TL
- 35’lik Nane Likörü 69 TL
- 35’lik Muz Likörü 69 TL
- 35’lik Acıbadem Likörü 69 TL
- 35’lik Vişne Likörü 69 TL
- 35’lik Ahududu Likörü 69 TL
- 35’lik Damla Sakızlı Likör 69 TL
HARE LİKÖR FİYATLARI 2022
- 50’lik Nane Likörü 95 TL
- 50’lik Acıbadem Likörü 95 TL
- 50’lik Muz Likörü 95 TL
- 50’lik Vişne Likörü 95 TL
- 50’lik Hindistan Cevizi Likörü 95 TL
- 50’lik Portakal Likörü 110 TL
- 100’lük Portakal Likörü 190 TL
- 100’lük Acıbadem, Bitter, Nane Likörü 125 TL
- 100’lük Kahve, Portakal, Kayısı Likörü 125 TL
- 100’lük Şeftali, Muz, Tropikal Likörü 125 TL
- 100’lük Çikolata Likörü 125 TL
JAGERMEİSTER LİKÖR FİYATLARI 2022
- 35’lik Jagermeister Likör 135 TL
- 70’lik Jagermeister Likör: 240 TL
- 100’ lük Jagermeister Likör 340 TL
BAILEYS LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’ lik Baileys Original Likör 149 TL
GARRONE LİKÖR FIYATLARI 2022
- 100’lük Garrone Ricard Likör 210 TL
- 100’lük Garrone Bianco Dry Likör 225 TL
ARCHERS PEACH LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Archers Peach Likör 149 TL
SAFARİ LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Safari Likör 149 TL
SHERIDAN’S LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Sheridan’s Likör 149 TL
GÜNCEL İSTANBLUE MİX LİKÖR FİYATLARI 2022
- 35’lik İstanblue Mix Likör (Yeşil Elma) 35 TL
- 35’lik İstanblue Mix Likör (Vişne) 35 TL
CUMARTESİ ICE LİKÖR FİYATLARI 2022
- 25’lik Cumartesi Ice Likör (Lime) 15 TL
- 25’lik Cumartesi Ice Likör (Şeftali-Mango)
MALİBU LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Malibu Likör 187 TL
KAHLUA LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’ lik Kahlua Likör 210 TL
BAKER’S FIELD LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’ lik Baker’s Field Likör 127 TL
RICARD LİKÖR APERATİF FİYATLARI 2022
- 70’lik Ricard Likör Aperatif 210 TL
CARDINAL MELON LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Cardinal Melon Likör 130 TL
GRAND MARNIER LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Grand Marnier Likör 195 TL
GANCIA CLASSICA GRAPPA LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Gancia Classica Grappa Likör 200 TL
BENEDICTINE LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Benedictine Likör 175 TL
COİNTREAU LİKÖR FİYATLARI 2022
- 35’lik Cointreau Likör 175 TL
- 35’lik Cointreau Likör 320 TL
- 100’lük Cointreau Likör 440 TL
GÜNCEL AMARULA LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’ lik Amarula Likör 150 TL
CAMPARI LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’ lik Campari Likör 150 TL
FEENEY’S IRISH CREAM LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Feeney’s Irish Cream Likör 150 TL
DISARONNO ORIGINALE LİKÖR FİYATLARI 2022
- 70’lik Disaronno Originale Likör 175 TL