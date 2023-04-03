Lilian Rao Lisoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lilian Rao Lisoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lilian Rao Lisoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lilian Rao Lisoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lilian Rao Lisoa 16 Haziran 2000 tarihinde Angers şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Madagaskar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lilian Rao Lisoa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IVECA yapmaktadır. Lilian Rao Lisoa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lilian Rao Lisoa'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lilian Rao Lisoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lilian Rao Lisoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lilian Rao Lisoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lilian Rao Lisoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO B

Lilian Rao Lisoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lilian Rao Lisoa şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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