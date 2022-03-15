Lille 1–2 Chelsea| Maç sonucu, özeti Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille ile Chelsea Şampiyonlar Ligi karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu.

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, İngiltere'de 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında Chelsea'yi ağırladı. Fransız ekibi, güçlü rakibi karşısında zoru başaramadı. 38'de penaltıdan milli futbolcumuz Burak Yılmaz ağları sarssa da 45+3'te Cristian Pulusic ve 71'de Cesar Azpilicueta'nın golleriyle İngilizler deplasmanda 2-1 kazanarak çeyrek final biletini kaptı. Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri