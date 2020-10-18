Lille 4-0 Lens ÖZET İZLE | Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golleri

Ligue 1'in 7.haftasında Lille sahasında Lens takımını farklı yendi. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı Yusuf Yazıcı'nın ise sonradan girdiği maçta ev sahibi takım adına Milli oyuncular büyük fark yarattı. İlk golü Burak Yılmaz, son golü Yusuf Yazıcı atarken Zeki Çelik ise 2. golün asistini yaptı. Lille bu sonuçla puanını 17 yaptı ve lider oldu.

İlk yarıyı Lille takımı 1-0 önde kapattı. Burak Yılmaz ilk yarıda iki isabetli şut çekerken Zeki Çelik takımının en çok topla buluşan oyuncuları arasında yer aldı.

GOL! 48.dakikada Lille takımı, Bamba ile skoru 2-0 yaptı. Golün asistini milli oyuncu Zeki çelik yaptı.

KIRMIZI KART! 57.dakikada Lens takımından Gradit kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı.

65.dakikada Burak Yılmaz oyundan çıktı Ikone oyuna girdi.

GOL! Yaklaşık 4 dakika önce oyuna giren Jonathan Ikone skoru 3-0 yaptı.

KIRMIZI KART! 75.dakikada Lens takımından Michelin kırmızı kart gördü ve konuk ekip 9 kişi kaldı.

GOL! Oyuna sonradan giren Yusuf Yazıcı, 79.dakikada takımının 4. golünü attı. Yusuf yeni sezonda ilk kez fileleri havalandırdı.