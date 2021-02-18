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  3. Lille Ajax maç özeti izle 1-2!

Lille Ajax maç özeti izle 1-2!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Lille evinde konuk ettiği Ajax'a 2-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk etti. 

Stade Pierre Mauroy  Stadyumunda TSİ. ile 23.00'de oynanan ve  Slovak hakem  Ivan Kruzliak'ın yönettiği maçta Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ilk 11'de maça başladı. Burak Yılmaz ise maç kadrosunda yer almadı.  Mücadelenin 72.dakikasında Weah'ın attığı golle öne geçen Lille, 87.dakikada penaltıdan Tadic ve 89.dakikada B. Brobbey'in attığı golle üstünlüğünün koruyamadı ve rakibine 2-1 yenildi. 

LİLLE  AJAX MAÇ ÖZETİ İZLE

Lille ile Ajax arasında oynanan mücadeleyi  aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

LİLLE AJAX MAÇ ÖZETİ İZLE

Lille Ajax maç özeti izle 1-2!

Tayfun Altuntaş
Editör
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