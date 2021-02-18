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Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Lille, Ajax ile kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek.

LİLLE - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda  Lille- Ajax'ı karşı karşıya getirecek olan maç , bu akşam (18 Şubat Perşembe) Türkiye saati ile saat 23.00'de oynanacak.

Mücadele  Stade Pierre Mauroy  Stadyumunda oynanacak. Maçı Slovak hakem  Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını  Tomas Somolani  ve Branislav Hancko yapacak.

Zorlu mücadele UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan Bein Sports'un HD1 kanalından şifreli olarak naklen yayınlanacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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