Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek.

LİLLE - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Lille- Ajax'ı karşı karşıya getirecek olan maç , bu akşam (18 Şubat Perşembe) Türkiye saati ile saat 23.00'de oynanacak.

Mücadele Stade Pierre Mauroy Stadyumunda oynanacak. Maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Zorlu mücadele UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan Bein Sports'un HD1 kanalından şifreli olarak naklen yayınlanacak.