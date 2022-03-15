Şampiyonlar Ligi futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Lille ile Chelsea karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet Lille – Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Lille – Chelsea Exxen canlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın canlı yayın linkine haberimizde yer verdik...

LİLLE – CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Lille – Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı 16 Mart 2022 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Lille – Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

LİLLE – CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Lille – Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı Exxen TV ve CBC Sport kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı Exxen TV'den şifreli, CBC Sport'tan şifresiz olarak izleyebilecek. Exxen'i izlemek için Lille – Chelsea Exxen canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Exxen TV internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.