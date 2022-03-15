Şampiyonlar Ligi futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Lille ile Chelsea karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Lille – Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

LİLLE – CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille – Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı 16 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.

LİLLE – CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Lille – Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı Exxen TV ve CBC Sport kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı Exxen TV'den şifreli, CBC Sport'tan şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen TV internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.