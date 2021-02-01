Lille Dijon maç özeti ve Yusuf Yazıcı'nın golü izle
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'in Dijon'u 1-0 yendiği maçta bu sezon ligdeki 6. golünü attı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, ligin 22. haftasında oynanan Dijon maçında takımına galibiyeti getiren golü attı. Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Lille, Yusuf'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.