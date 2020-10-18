Lille - Lens maçı CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Milli oyuncularımızın forma giydiği Fransa'nın köklü kulübü Lille, evinde Lens'i ağırlıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler "Lille Lens maçı canlı izle" başlıkları ile aramalar yapıyor. İşte Lille - Lens maçı canlı izleme bilgileri...

90 dakikaya ilk 11'de başlayan Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, takımları adına mücadele ediyor.

Ev sahibi Lille, 10.dakikada Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz böylece Ligue 1 kariyerinde 3. golünü atmış oldu. İlk 6 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve yenilmeyen Lille takımı, Lens karşısında da erken gol buldu. Lille kulübü twitter hesabı yine KRAL ifadelerini kullanarak golü anons etti.

Lille - Lens maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Mücadele beIN SPORTS ekranları haricinde, Nesine.com üzerinden şifresiz izlenebilir. Nesine.com Lille - Lens maçı canlı izleme linki için tıklayınız.