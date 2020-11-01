Fransa Ligue 1'de zirve yarışını yakından ilgilendiren bir mücadele oynanacak. Lille ve Lyon'un 9. haftada karşı karşıya geleceği maçta, Lille'de forma giyen milli oyuncularımızın da sahne alması bekleniyor. Ligue 1'de bu sezon yoluna dolu dizgin devam eden Lille, 8 maçta 18 puan toplayarak Paris Saint Germain'in ardında 2'inci sırada bulunuyor. Lyon ise 8 maçın sonunda 13 puan topladı ve 6. sırada yerini aldı. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 8. hafta maçında Lille ve Lyon kozlarını paylaşacak. Mücadele, Stade Pierre Mauroy Stadı'nda bu gece saat 23.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşmayı hakem, Mikael Lesage yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Fransa Ligue 1'in yayın hakları beIN SPORTS'ta bulunuyor. Tüm Ligue 1 maçları, şifreli bir şekilde beIN SPORTS ekranlarında yayınlanıyor. Lille - Lyon maçı da beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

Ancak bu mücadeleyi, dijital ortamda şifresiz izlemek de mümkün. Nesine.com ve Misli.com mücadeleyi şifresiz olarak izleme imkanı sunuyor.

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