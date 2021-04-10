Lille - Metz maç özeti izle| Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol attı

Fransa'de bitime sayılı haftalar kala şampiyonluk yarışı kızışırken milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 32.hafta maçında deplasmanda Metz ile karşı karşıya geldi.

KRAL BURAK YILMAZ SAHNEDE

İlk yarısının beraberlikte tamamlandığı maçın ikinci yarısı 60.dakikayı gösterirken sahneye çıkan 'kral' lakaplı milli futbolcumuz Burak Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu.

ZEKİ ÇELİK SAHNEYE ÇIKTI

Dakikalar 89'u gösterdiğinde bu kez sahneye milli sağ bek Mehmet Zeki Çelik çıktı. 89.dakikada fileleri havalandıran Zeki Çelik takımının maçı 2-0 kazanmasını sağladı. Bu sonuçla Lille puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürürken Metz ise 42 puanda kaldı.

LİLLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı. Lille 33.haftada 16 Nisan Cuma günü Montpellier'i konuk edecek.

90 DAKİKA SAHADA KALDILAR

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

GOL SEVİNCİNDE YUSUF YAZICI DETAYI

Golden sonra Lille futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın gol sevinciyle takım arkadaşlarına selam gönderdi.