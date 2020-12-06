Lille Monaco maç özeti izle 2-1!
Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Lille, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti. Maçta Yusuf Yazıcı bir gol atarken, Burak Yılmaz da bir asist yaptı.
Yusuf Yazıcı, Lille-Monaco maçının 66. dakikasında skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Golün asisti Burak Yılmaz'dan geldi.
Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Soumare, Bamba, Ikone, Jonathan David, Burak Yılmaz.
Monaco: Mannone, Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diop, Tchouameni, Fofana, Gelson, Volland, Ben Yedder.
HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Fransa Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, Lille - Monaco maçını, beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı, Nesine.com ve Misli.com uygulamaları üzerinden şifresiz izlemekte mümkün.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Ligue 1'de Monaco ile oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Lille (1B), bu mağlubiyetlerin dördünde en az üç fark yedi.
- Lille'e konuk olduğu son beş Ligue 1 maçının dördünü kazanan Monaco (1G), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 17 karşılaşmada alabilmişti (5G 8B).
- Geçen sezondan bu yana Ligue 1'de Lille'den (15G 4B 2M) daha fazla iç saha galibiyeti alan tek takım PSG (16).
- Burak Yılmaz, Ligue 1'in son 15 sezonunda Lille formasıyla üst üste yedi maçta gol katkısı sağlayan ilk isim konumunda. (6 gol & 2 asist). Yılmaz, aynı zamanda Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu kırarak lig tarihinde bunu başaran eş yaşlı oyuncu oldu (35 yıl 137 gün).
- Monaco forveti Wissam Ben Yedder, Lille ile oynadığı son dört Ligue 1 maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).