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  3. Lille Monaco maç özeti izle 2-1!

Lille Monaco maç özeti izle 2-1!

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Lille, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti. Maçta Yusuf Yazıcı bir gol atarken, Burak Yılmaz da bir asist yaptı.

Yusuf Yazıcı, Lille-Monaco maçının 66. dakikasında skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Golün asisti Burak Yılmaz'dan geldi.

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Soumare, Bamba, Ikone, Jonathan David, Burak Yılmaz.

Monaco: Mannone, Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diop, Tchouameni, Fofana, Gelson, Volland, Ben Yedder.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Fransa Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, Lille - Monaco maçını, beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı, Nesine.com ve Misli.com uygulamaları üzerinden şifresiz izlemekte mümkün.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Ligue 1'de Monaco ile oynadığı son yedi maçın  altısını kaybeden Lille (1B), bu mağlubiyetlerin dördünde en az üç fark yedi.
  • Lille'e konuk olduğu son beş Ligue 1 maçının dördünü kazanan Monaco (1G), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 17 karşılaşmada alabilmişti (5G 8B).
  • Geçen sezondan bu yana Ligue 1'de Lille'den (15G 4B 2M) daha fazla iç saha galibiyeti alan tek takım PSG (16).
  • Burak Yılmaz, Ligue 1'in son 15 sezonunda Lille formasıyla üst üste yedi maçta gol katkısı sağlayan ilk isim konumunda. (6 gol & 2 asist). Yılmaz, aynı zamanda Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu kırarak lig tarihinde bunu başaran eş yaşlı oyuncu oldu (35 yıl 137 gün).
  • Monaco forveti Wissam Ben Yedder, Lille ile oynadığı son dört Ligue 1 maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
Onur Çelik
Spor Editörü


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