Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz izlenir mi?
Fransa Ligue 1'de 13. hafta maçları heyecanı sürüyor. Milli oyuncularımızın formasını giydiği Lille, evinde Monaco'yu ağırlıyor. Peki, Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz izlenir mi? İşte detaylar...
Milli oyuncularımız, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın dikkatleri üzerine çeken performanslarını sürdürdüğü Lille, Ligue 1'in 13. haftasında evinde Monaco'yu ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, Burak Yılmaz'ın ligde, Yusuf Yazıcı'nın ise Avrupa'da gol yükünü taşıdığı Lille, 12 maçta topladığı 23 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor. Monaco'da, Lille gibi 12 maçta 23 puan toplayabildi. İki ekibin heyecan dolu mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz izlenir mi? İşte detaylar...
LİLLE - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Lille - Monaco maçı 6 Aralık Pazar (bugün) saat, 15.00'de Stade Pierre Mauroy'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Jerome Brisard tarafından yönetilecekken Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tribünler boş kalacak.
HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Fransa Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, Lille - Monaco maçını, beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı, Nesine.com ve Misli.com uygulamaları üzerinden şifresiz izlemekte mümkün.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Ligue 1'de Monaco ile oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Lille (1B), bu mağlubiyetlerin dördünde en az üç fark yedi.
- Lille'e konuk olduğu son beş Ligue 1 maçının dördünü kazanan Monaco (1G), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 17 karşılaşmada alabilmişti (5G 8B).
- Geçen sezondan bu yana Ligue 1'de Lille'den (15G 4B 2M) daha fazla iç saha galibiyeti alan tek takım PSG (16).
- Burak Yılmaz, Ligue 1'in son 15 sezonunda Lille formasıyla üst üste yedi maçta gol katkısı sağlayan ilk isim konumunda. (6 gol & 2 asist). Yılmaz, aynı zamanda Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu kırarak lig tarihinde bunu başaran eş yaşlı oyuncu oldu (35 yıl 137 gün).
- Monaco forveti Wissam Ben Yedder, Lille ile oynadığı son dört Ligue 1 maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).