Milli oyuncularımız, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın dikkatleri üzerine çeken performanslarını sürdürdüğü Lille, Ligue 1'in 13. haftasında evinde Monaco'yu ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, Burak Yılmaz'ın ligde, Yusuf Yazıcı'nın ise Avrupa'da gol yükünü taşıdığı Lille, 12 maçta topladığı 23 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor. Monaco'da, Lille gibi 12 maçta 23 puan toplayabildi. İki ekibin heyecan dolu mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz izlenir mi? İşte detaylar...

LİLLE - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Lille - Monaco maçı 6 Aralık Pazar (bugün) saat, 15.00'de Stade Pierre Mauroy'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Jerome Brisard tarafından yönetilecekken Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tribünler boş kalacak.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Fransa Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, Lille - Monaco maçını, beIN SPORTS HD 4 kanalından naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı, Nesine.com ve Misli.com uygulamaları üzerinden şifresiz izlemekte mümkün.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ