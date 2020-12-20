Fransa Ligue 1'de zirve mücadelesi veren Lille ve Paris Saint Germain, bu hafta karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunda haftanın kritik maçı Lille-PSG, maçında milli oyuncularımızın da forma giyecek olması nedeniyle Türk futbolseverleri yakından ilgilendiriyor. Ligde bu sezon, oldukça etkili bir form grafiği yakalayan Lille, 15 maçta 32 puan topladı ve Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada yerini aldı. Ligue 1'de son yılların en fazla şampiyon olan takımı PSG ise 31 puan ile Lyon ve Lille'in ardından 3. sırada bulunuyor. Peki, Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz izlenir mi? İşte detaylar...

LİLLE-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille ve PSG arasında oynanacak Ligue 1, 16. hafta mücadelesi, bu akşam saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Stade Pierre Mauroy'da oynanacakken hakem, François Letexier tarafından yönetilecek. Karşılaşmayı Fransa Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS'tan takip edebilirsiniz.

Lille-PSG maçını şifresiz izlemekte mümkün. Bu mücadeleyi, Nesine.com ve Misli.com uygulamarı üzerinden naklen ve şifresiz takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ