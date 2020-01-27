Lille - PSG maç sonucu | Lille - PSG maç özeti

İki takım Lille - PSG karşı karşıya geldi. FRANSA: Lig 1 - 21. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Lille - PSG maç sonucu ve Lille - PSG maç özeti detayları...

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Pierre-Mauroy Stadyumu'nda Lille konuk olan lider Paris Saint-Germain, rakibini Neymar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti..

Lille - PSG maç özeti

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında PSG, Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarına geçti.

İkinci yarının 52. dakikasında tekrar sahneye çıkan Neymar, penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Maçta kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain puanını 52'ye yükseltirken, Lille 31 puanda kaldı.

NEYMAR GOLLERİNİ KOBE'YE ADADI

Karşılaşmada Neymar 28. dakikada eşitliği bozarken dakikalar 52'yi gösterdiğinde yine Neymar, bu kez penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı ve PSG'nin galibiyetini ilan etti.

Mücadelede Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı, uzun süreli sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmazken Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

PSG 52 puana yükselirken en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını da 10'da tuttu. Lille ise 31 puanda kalarak ilk 3 hedefinde yara aldı.

Neymar, attığı golü hayatını kaybeden Kobe Bryant'a adadı...

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