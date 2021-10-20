Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fransa temsilcisi Lille ile İspanya temsilcisi Sevilla karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

LİLLE - SEVİLLA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.

LİLLE - SEVİLLA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Lille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli, CBC Sports'tan ise şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.