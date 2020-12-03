UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları arasında bulunan Lille - Sparta Prag karşılaşması, Lille'de forma giyen milli futbolcularımızın etkisiyle Türk taraftarların da oldukça yakın takibinde bulunuyor. Lille'in Avrupa Ligi'ndeki kahramanı Yusuf Yazıcı'nın bu maçta da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu sezon, H Grubunda, 4 maçta toplanan 8 puan ile gruptaki liderliğini sürdüren Lille, Sparta Prag'ı evinde mağlup etmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Sparta Prag ise 6 puan ile 3. sıradan zirve takibini ve gruptan çıkma ihtimalini sürdürüyor. Peki, Lille - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte detaylar...

LİLLE - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubunda mücadele eden Lille ve Sparta Prag, 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.55'de başlayacak mücadele, Fransız ekibi Lille'in evinde Stade Pierre Mauroy'da oynanacak. Karşılaşma, İspanyol hakem Estrada Fernandez tarafından yönetilecek. Fernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Tüm Avrupa kupası maçlarının ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, Avrupa Ligi mücadelelerini de kesintisiz olarak kanallarından izleyicilerle buluşturuyor. Bu akşam saat 20.55'de başlayacak olan Lille - Sparta Prag maçı da beIN SPORTS HD 2 kanalından izleyicilerle buluşacak.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: