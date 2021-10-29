Lille teknik direktörü, kendisine tepki gösteren Burak Yılmaz ile ilgili konuştu!

Lille'de geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük payı olan Milli futbolcu Burak Yılmaz, son zamanlarda gösterdiği performansla takımda eleştirilerin odağı haline geldi. Son olarak takımın Brest ile girdiği karşılaşmada etkisiz kalan ve taraftarın tepkisini çeken Yılmaz, 77. dakikada oyundan alınmıştı. Bu kararı beğenmeyen ve direkt olarak soyunma odasına hareket eden oyuncu hakkında teknik direktöründen açıklama geldi.

"HER ŞEYİNİ VERMEK İSTEYEN BİR FUTBOLCU"

Burak Yılmaz'ın yaptığı davranıştan dolayı özür dilediğini belirten Gourvennec, "Burak Yılmaz sahada her şeyini vermek isteyen bir futbolcu. Kulüplerde, milli takımlarda 3-4 günde bir maç oynanıyor. Yoğun efor sarf ediliyor ve yorgunluk olabiliyor. Bunların ardından sonuç istediğiniz gibi olmayınca hüsrana uğramanız normal. Burak'ta da belki tansiyon biraz yükselmiştir" dedi.

GOL ATMAK İSTİYOR

Milli futbolcunun sahada her zaman iyi oynadığını ve gol atmak istediğini ifade eden Fransız teknik adam, "Son zamanlarda gol atamadığı için iyi oynamak ve gol atmak istiyor. Bizim işimiz, onun pozisyon bulması için biraz daha akışkan ve açık oynamak" ifadelerine yer verdi.