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  3. Lille'de Burak Yılmaz'ın bileti kesiliyor! Taraftarların hedefi haline geldi!

Lille'de Burak Yılmaz'ın bileti kesiliyor! Taraftarların hedefi haline geldi!

Fransa Ligue 1'de Lille ile Argers arasında oynanan maçta beklenilen performansı gösteremeyen Milli yıldız Burak Yılmaz, Lille ekibinde eleştirilerin hedefi haline geldi. İnişli çıkışlı performansıyla gündeme gelen Yılmaz için yapılan bir ankette taraftarların çoğunluğu yedeğe çekilmesini istedi.

Lille'de Burak Yılmaz'ın bileti kesiliyor! Taraftarların hedefi haline geldi!

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve gösterdiği performansla Fransızların takdirlerini toplayan Burak Yılmaz, bu sezon taraftarlarından aynı sevgiyi göremiyor. Geçen sezonki performansına yaklaşamayan deneyimli golcü için Lille taraftarlarının düzenlediği bir ankette taraftarın gözündeki durumu ortaya çıktı. Ankette büyük çoğunluk Burak Yılmaz'ın artık yedeğe çekilmesi gerektiği yönünde oy kullandı.

MAÇIN ARDINDAN TEPKİLER ARTTI

Fransa Ligue 1'de oynanan son karşılaşmada Angers karşısına çıkan Lille, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçta en çok konuşulan kişilerden biri de Milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. Beklenilen performansı veremeyen deneyimli golcü taraftarların büyük eleştirisini aldı. Bu sezon takım taraftarıyla arasını bir türlü düzeltemeyen Burak Yılmaz, daha önce de problemler yaşamıştı.

Lille'de Burak Yılmaz'ın bileti kesiliyor! Taraftarların hedefi haline geldi!

YEDEĞE ÇEKİLMESİNİ İSTEDİLER

Fransa'da Petit Lillois adlı bir site tarafından yapılan bir ankette taraftarlara "Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'in Burak Yılmaz'ı yedek kulübesine koymalı mı?" sorusu soruldu. Anket sonucunda taraftarların %73'ü "Evet, güvenini yeniden kazanmak amacıyla kulübeye çekilmeli", %27'si ise "Hayır, sahada güvenini yeniden kazanacak" cevabına oy verdi.

Lille'de Burak Yılmaz'ın bileti kesiliyor! Taraftarların hedefi haline geldi!

RAKİP TAKIM OYUNCUSUNDAN ÖVGÜLER

Öte yandan 1-1 sona eren Angers karşılaşmasının ardından Angers defans oyuncusu Romain Thomas da açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz hakkında övgü dolu açıklamalar yapan Thomas, "Burak Yılmaz'ın Ligue 1'in en iyi forvetlerinden biri. Tehlikeli bir golcü. Onu tüm yıl boyunca takip ediyorum, birçok özelliği var ve çabalarında çok cömert. 36 yaşında olduğu unutulmamalı. Ligue 1'de en iyi forvetlerden birisi olmaya devam ediyor, onu mutlaka izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lille'de Burak Yılmaz'ın bileti kesiliyor! Taraftarların hedefi haline geldi!

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