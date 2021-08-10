Lille'e bir Türk daha! Fransız ekibi Uğurcan Çakır için Türkiye'ye geliyor!

Geçtiğimiz sezon Lig 1'de şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Lille'de, Milli oyuncularımız etkili performansıyla göz doldurmuştu. Bu performanslardan memnun olan Lille, Türk oyuncuları kadrosuna katmaya devam etmeyi düşünüyor. Çıkan haberlere göre Fransız ekibi, Uğurcan Çakır'a kancayı taktı.

KALECİSİNİ YOLLADI

PSG'yi geride bırakarak şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Lille, sezonun bitmesinin ardından kalecisi Mike Maignan'ı 13 milyon Euro bedelle Milan'a yollamıştı. Fransız ekibi o bölgeye kaleci arayışına girdi. Bunun ardından adı Premier Lig ekipleriyle de anılan Uğurcan'ı gözüne kestiren Lille, oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde Lille ekibi Türkiye'ye gelecek.

" O HATAYI BİR KEZ YAPARIM"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce Uğurcan Çakır hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

"Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan üçüncü kaleciydi. Önündeki kalecilerin biri 2,5 milyon, diğeri 1,5 milyon avro alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, katılanlara, yönetime onay veren herkese teşekkür ederim."