Limak/Özdemir:Kanal İstanbul ihalesinin Haziran’a kadar yapılacağını tahmin ediyorum

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, "Bu yılın Haziran ayına kadar ihalenin yapılacağını ve bu sene işe başlanacağını tahmin ediyorum" dedi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Kanal İstanbul projesinin bu yıl ihale olacağı ve bu yıl işe başlanacağı tahmininde bulunan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Haziran ayına kadar ihalenin yapılacağını tahmin ediyorum. Hem onun hem de tüp geçit projesinin. Bununla beraber Yap-İşlet-Devret modeliyle yeni otoyolların da ihale edileceğini beklemekteyim" dedi.

"Türkiye'nin ekonomisine güveniyoruz"

Türkiye'nin ekonomisine güvendiklerini ifade eden Nihat Özdemir, " Türkiye'nin yaşayacağı enflasyonu bu sene yüzde 15'e getireceğiz. Yeni ekonomik programı uygulamaya ve disipline devam edersek Türkiye bu sıkıntıdan çok çabuk sıyrılacak. Şubat ayında bir iyileşme bekliyoruz. Mart'ta daha iyi olacak. İnşallah ikinci çeyrekte de Nisan ayından itibaren Türkiye'deki düzelmeyi hızla yaşayacağımıza inanıyoruz. Biz iş adamları her zaman bardağın dolu tarafını görmek mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

DHA