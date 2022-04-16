Liman Baş Puantörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Liman Baş Puantörü görev tanımı nedir, Liman Baş Puantörü ne iş yapar, Liman Baş Puantörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Liman Baş Puantörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Liman Baş Puantörü Tanımı;

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Liman Baş Puantörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Baş Puantörü Maaşları

Liman Baş Puantörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Liman Baş Puantörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Baş Puantörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.40

Meslek Adı :

Liman Baş Puantörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Limanlarda gemilerin yükleme boşaltma işlemlerini uygun ekip, uygun usul ve echize ve koruyucu malzemelerde yapılıp yapılmadığını kontrol eden, limanlarda gemi konteyneri numaralandırması yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Liman Baş puantörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Limanlarda yükleme ve boşaltmada kullanılacak uygun echizesinin götürülmesini sağlamak ve puantör ile işçi postalarını işyerlerine dağıtmak,

b) Yükleme boşaltma hakkında gemi kaptanı ve ilgililerle gerekli temas ve mutabakatı sağlamak,

c) Gemilerdeki yükleme, boşaltma hizmetlerini kontrol ederek iş verimi, sürat ve iktisadi bir şekilde yürütmek,

d) Yükleme boşaltma için yüzer vincin zamanında bulundurulmasını sağlamak,

e) Gemilerdeki yükleme boşaltma hizmetlerine nezaret etmek, kontrolü sırasında can ve mal emniyeti bakımından aksaklıkların giderilmesi için puantörlere, formenlere ve iş postalarına puantör aracılığı ile gelen emir ve direktifleri vermek,

f) Yükleme boşaltmada puantörler tarafından tanzim edilen puantaj cetvellerini kontrol etmek, adet ve marka yanlışlıkları yapılmamasına karşı tedbirler almak,

g) Gemilerin boşaltılması bitince puantajları , boşaltma monifestosunu ve luzum göreceği diğer vesikaları incelemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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