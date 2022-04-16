Liman Baş Puantörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Liman Baş Puantörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Liman Baş Puantörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Liman Baş Puantörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Liman Baş Puantörü Tanımı;
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Liman Baş Puantörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Liman Baş Puantörü Maaşları
Liman Baş Puantörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Liman Baş Puantörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Liman Baş Puantörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4323.40
Meslek Adı :
Liman Baş Puantörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Limanlarda gemilerin yükleme boşaltma işlemlerini uygun ekip, uygun usul ve echize ve koruyucu malzemelerde yapılıp yapılmadığını kontrol eden, limanlarda gemi konteyneri numaralandırması yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Liman Baş puantörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Limanlarda yükleme ve boşaltmada kullanılacak uygun echizesinin götürülmesini sağlamak ve puantör ile işçi postalarını işyerlerine dağıtmak,
b) Yükleme boşaltma hakkında gemi kaptanı ve ilgililerle gerekli temas ve mutabakatı sağlamak,
c) Gemilerdeki yükleme, boşaltma hizmetlerini kontrol ederek iş verimi, sürat ve iktisadi bir şekilde yürütmek,
d) Yükleme boşaltma için yüzer vincin zamanında bulundurulmasını sağlamak,
e) Gemilerdeki yükleme boşaltma hizmetlerine nezaret etmek, kontrolü sırasında can ve mal emniyeti bakımından aksaklıkların giderilmesi için puantörlere, formenlere ve iş postalarına puantör aracılığı ile gelen emir ve direktifleri vermek,
f) Yükleme boşaltmada puantörler tarafından tanzim edilen puantaj cetvellerini kontrol etmek, adet ve marka yanlışlıkları yapılmamasına karşı tedbirler almak,
g) Gemilerin boşaltılması bitince puantajları , boşaltma monifestosunu ve luzum göreceği diğer vesikaları incelemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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